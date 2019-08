Man (52) zwaargewond in Roeselare na sprong uit raam om aan vlammen te ontsnappen

Roeselare - Bij een zware brand in het centrum van Roeselare is zondagavond een man zwaargewond geraakt. De 52-jarige man sprong uit een raam op de eerste verdieping om aan de vlammen te ontsnappen, en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Zondagavond omstreeks 17.45 uur brak een zware brand uit op de eerste verdieping van een woning op de hoek van de Spinnersstraat en de Ardooisesteenweg in Roeselare. De bewoner, de 52-jarige Filip M., was op dat ogenblik thuis en sprong via een raam naar beneden om aan de vlammen te ontsnappen.

Enkele jongeren, die net met de wagen passeerden, snelden toe met een laken om de man op te vangen, maar waren net te laat. De man landde op zijn voeten, zakte neer en kwam met zijn hoofd op het trottoir terecht. Hij werd ter plaatse beademd, maar was wel bij bewustzijn. Hij werd met zware verwondingen naar het UZ in Gent gebracht.

Ook Fouwad K., een 48-jarige man uit Molenbeek die in de omgeving aanwezig was, werd naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen door de rook.

De brand ontstond wellicht in de keuken van de woning, de bovenverdieping liep grote schade op. Een deskundige van het parket komt ter plaatse om de omstandigheden van de brand te onderzoeken.