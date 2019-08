Opmerkelijk: vrienden filmen speelse dolfijn die ‘jongleert’ met kwal

Twee vrienden hebben vorige week in Sønderborg, een stad in het zuiden van Denemarken, een opmerkelijk schouwspel kunnen filmen. Ze zagen er hoe een dolfijn een tijdlang ‘jongleerde’ met een kwal. Het zeezoogdier schepte de kwal telkens op met zijn neus, om die vervolgens een meter in de lucht te gooien. De fascinerende beelden gaan momenteel viraal op sociale media.