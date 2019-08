Drie verdachten van home invasion in Munsterbilzen zitten achter de tralies

Bilzen - De onderzoeksrechter in Tongeren heeft de drie verdachten, die donderdagavond betrokken waren bij een poging tot home invasion in Munsterbilzen (Bilzen), aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Dat maakte Pieter Strauven van het parket van Limburg bekend. Het drietal werd zaterdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Bij de home invasion in de Batterijstraat raakte een koppel gewond.

Donderdag rond 19 uur was het drietal met geweld de woning van het koppel aan de Batterijstraat binnengedrongen. Ze konden via de voordeur binnen geraken. De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt was snel ter plaatse. De drie verdachten verlieten het huis te voet en werden even later, op aanwijzen van buurtbewoners, in de Herkebamstraat in Bilzen onderschept.

Agenten van de politiezone Lanaken-Maasmechelen kwamen in bijstand om de verdachten in de boeien te slaan en naar het commissariaat over te brengen. Na contactname met het parket van Limburg werd het dossier aan de federale gerechtelijke politie overgedragen. Het gerechtelijk lab deed een uitgebreid sporenonderzoek. Het Limburgse parket vroeg om de aanhouding van het trio. Naar alle waarschijnlijkheid moeten ze komende dinsdag voor de raadkamer in Tongeren verschijnen.