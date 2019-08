Verdachte van dodelijk vluchtmisdrijf in Oudsbergen vrijgelaten

Oudsbergen - De verdachte van het verkeersongeval met vluchtmisdrijf van zondagochtend in Oudsbergen is vrijgelaten. Bij de aanrijding met een auto kwam een 45-jarige fietser uit Oudsbergen om het leven. De politie van de zone CARMA kon na de klap de verdachte snel arresteren. Het parket van Limburg besliste intussen om de man vrij te laten.

Een patrouille reed zondag rond 02.45 uur toevallig net over de Weg naar Gruitrode, toen de agenten in de verte een ongeval zagen gebeuren. Ter plaatse troffen ze een fietser op de rijbaan aan. De automobilist had de plek van de aanrijding al verlaten. De politie diende aan het zwaargewonde slachtoffer de eerste zorgen toe en verwittigde de hulpdiensten. De toestand van de 45-jarige man was zeer ernstig. De Mug-arts kon uiteindelijk alleen maar het overlijden van de man vaststellen.

Na de aanrijding werd het signalement van de bestuurder naar andere politieteams in de omgeving verspreid. De wagen en de bestuurder werden even later thuis aangetroffen. De man werd voor het onderzoek van zijn vrijheid beroofd. Zijn wagen werd gerechtelijk getakeld.

In opdracht van het parket gingen een verkeersdeskundige, een sporenteam en een wetsdokter ter plaatse. Een ballistisch expert, die gespecialiseerd is in 3D-scans, heeft alles van de plaats van de aanrijding in beeld gebracht.