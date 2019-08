Brand in Beringen roept herinneringen op aan ander dodelijk drama: “Uiteindelijk moet elke brandweerman zoiets op zijn eigen manier verwerken”

Beringen / Ukkel -

Hoe in hemelsnaam kun je als brandweerman het verlies van twee collega’s verwerken? “Door er samen over te praten. Want alleen collega’s begrijpen écht wat er is gebeurd en hoe dat voelt. Maar uiteindelijk verwerkt elke brandweerman dat op zijn eigen manier”, zegt luitenant-kolonel op rust Charles De Sneyder. Hij was er in augustus 2008 bij toen in Ukkel een zware brand uitbrak. Ook in een leegstand pand. En daarbij vielen ook twee slachtoffers. Ook brandweerlieden.