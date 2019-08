Zes jaar geleden nog zwaargewond na fietsongeval, nu overwint Niels (18) zijn angst met straffe prestatie

Zes jaar nadat hij zwaargewond raakte bij een fietsongeval heeft Niels Brugghe (18) zijn grenzen verlegd. Tot vorig jaar geraakte hij amper nog een kilometer ver, maar onlangs fietste de jonge Zedelgemnaar in vier dagen tijd naar Limburg, goed voor in totaal 220 kilometer. “Hoe meer ik fiets, hoe minder angst ik heb om de baan op te gaan.”

Zes jaar geleden werd Niels Brugghe op weg naar huis aangereden door een andere fietser in de Leon Claeysstraat, op enkele honderden meters van zijn ouderlijk huis. In het Rembertziekenhuis in Torhout ...