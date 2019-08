Manchester United geeft rammeling aan Chelsea en debuterende Lampard

Manchester United heeft de eerste topper in de Premier League vierend afgesloten. De Mancunians legden Chelsea met 4-0 over de knie.

Geen Romelu Lukaku en Eden Hazard meer in dit duel, maar ook Michy Batshuayi was in geen velden of wegen te bespeuren. De spits moest toezien vanop de tribune hoe Chelsea-legende Frank Lampard zijn debuut als coach maakte voor The Blues. De middenvelder van weleer koos voor jeugdproducten Tammy Abraham en Mason Mount in de basiself, terwijl Manchester United teerde op onder meer de Braziliaanse Belg Andreas Pereira en de gebleven Paul Pogba. Ook de duurste verdediger aller tijden, Harry Maguire, stond aan de aftrap. Abraham bedankte in de openingsminuten zijn manager met een pegel op de paal. Een ander defensief foutje aan de andere kant van het veld zorgde ervoor dat ook Anthony Martial zijn kanon mocht laten, maar Kepa pareerde. Chelsea had controle, maar dat was zonder Kurt Zouma gerekend. De Fransman verdedigde laks en moest Rashford neerhalen in de zestien. De spits legde zelf aan en trapte de 1-0 in doel.

Klaar voor de penalty. Foto: REUTERS

Chelsea voerde de druk op. Ross Barkley mikte hard op David De Gea, Emerson pegelde dankzij een misverstand bij Man U van dichtbij op de kruising. Ook na de rust was Chelsea de beste ploeg. Emerson met een nieuwe knal richting De Gea, maar nog steeds bleven de Blues doelpuntenloos. “Dan maar die vervanger van Eden Hazard brengen”, dacht Lampard. Christian Pulisic maakte op het uur zijn debuut voor Chelsea.

LEES OOK. Leicester City en Wolves delen de punten: goal Leander Dendoncker afgekeurd door VAR, nog geen debuut voor Dennis Praet

Het debuut van Pulisic. Foto: REUTERS

Het werd echter het verhaal van het deksel en de neus. Pereira schakelde met een versnelling zijn mannetje uit en zette hard voor. Martial duwde van dichtbij binnen. Lang bleef die score niet staan, want Man U maakte er een minuutje later al 3-0 van. Pogba stuurde Rashford uitstekend diep. De Engelse spits bleef ijzig kalm en deed het Theatre of Dreams daveren als vanouds. Chelsea was dan wel de betere voetballende ploeg, maar de gretige pressing die Ole Gunnar Solksjaer van zijn mannen eist wierp vruchten af. N’golo Kanté, niet in de basiself, moest mee het schip rechten bij Chelsea terwijl Pereira afgelost werd door Daniel James.

De Welshman maakte zich meteen populair bij de fans door het allemaal nog erger te maken bij Chelsea. Pogba, Martial, opnieuw Pogba en James stormden het veld over. James legde aan in de korte hoek, maar door een deviatie van Emerson belandde de 4-0 pardoes in de verste hoek. Behalve een schotje van Mount was Chelsea helemaal K.O. In de stand van de tot trainer omgevormde clublegendes staat het nu al duidelijk 1-0.