WK-finalist Gregory van der Wiel stopt per direct als voetballer

De Nederlandse voetballer Gregory van der Wiel stopt per direct met voetballen. De rechtsachter is pas 31, maar kende de voorbije jaren nogal wat blessureleed en durfde ook al wel eens de bad boy uit te hangen.

De Amsterdammer met roots in Curaçao debuteerde in maart 2007 tegen FC Twente in het eerste elftal van Ajax, waar hij in de jeugdopleiding al een keertje werd weggestuurd wegens slechte mentaliteit. Van der Wiel groeide langzaam door tot een vaste waarde en werd verkozen tot Talent van het Jaar in Nederland. Zijn debuut bij Oranje maakte hij in 2009 tegen Tunesië. Van der Wiel werd populair bij buitenlandse clubs en bijna was hij van Bayern München, maar de Duitse grootmacht zag uiteindelijk af van een transfer. Uiteindelijk vertrok hij naar Paris Saint-Germain. Daar geraakte hij pas in zijn tweede seizoen helemaal onder stoom met onder meer een plaats in het sterrenteam van L’Equipe. Toch liep het verhaal in 2016 af in Parijs.

Bij PSG liep het goed. Foto: AFP

Fenerbahçe bood een uitweg, maar van daaruit ging het steeds minder met de rechtsachter. Hij trok al snel door naar het Italiaanse Cagliari, maar vertrok daar na anderhalf jaar opnieuw. Canada was de volgende stop voor van der Wiel. Ook daar duurde het verhaal niet lang: in januari dit jaar vertrok hij na een conflict met de trainer. Nu beslist de rechterflankverdediger om zijn lange zoektocht naar een nieuwe club te staken en de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Zijn hoogte punt beleefde van der Wiel ongetwijfeld op het WK 2010 in Zuid-Afrika. Hij stond toen in de basis bij Oranje tijdens de verloren finale tegen Spanje. Van alle basisspelers toen zijn trouwens enkel nog Maarten Stekelenburg, Nigel de Jong en Wesley Sneijder actief als voetballer.

Het toppunt van zijn carrière. Foto: BELGAIMAGE

Van der Wiel was ook een geliefd figuur bij de roddelbladen. Zo raakte hij in 2009 betrokken in een Twitterrel toen hij na een hersenschudding niet mee mocht reizen naar een uitwedstrijd van Ajax, maar wel op sociale media postte dat hij op een concert van rapper Lil’ Wayne was. In 2017 werd hij dan nog eens opgelicht voor het gigantische bedrag van 4,5 miljoen dollar toen hij bij Toronto speelde.

De Nederlander met de vele tattoo’s heeft ook een Belgische link. Zijn vriendin is het Belgische model Rose Bertram. Vorig jaar kreeg het koppel een dochtertje in Toronto.