Zeven Amerikaanse zussen keren na dood van hun vader terug naar roots in Westhoek: “De ontmoeting viel goed mee”

Boezinge / Oostvleteren -

Zeven zussen uit Minnesota bezochten vorige week de Westhoek. Daar vertrok meer dan honderd jaar geleden hun opa, om zijn geluk te beproeven in de VS. Voor het eerst keerden de zussen terug naar de boerderij waar hun Belgo-Amerikaanse familiegeschiedenis begon. In de naam van de grootvader, zijn zoon en de heilige geest die al die tijd is blijven meereizen.