Handleiding om een nieuwe regering van N-VA, CD&V en Open VLD te doen slagen

Vandaag buigen de partijbureaus van Open VLD en CD&V zich over de plannen van informateur Bart De Wever voor de nieuwe Vlaamse regering. Met die feedback kan de N-VA-top straks echt knopen doorhakken. Niemand die er nog aan twijfelt dat de nieuwe Vlaamse regering een heruitgave wordt van de huidige: N-VA, CD&V en Open VLD. Maar een Ikea-meubel uit elkaar halen en nadien weer in elkaar vijzen is zelden goed voor de stabiliteit. Dat geldt ook voor een nieuwe Zweedse coalitie. Een handleiding om het bouwpakket JÅMBØN 1 te doen slagen.