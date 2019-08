Slachtoffer seksueel misbruik door grootvader wil taboesfeer doorbreken: “Oma stond zwijgend aan de trap terwijl opa me meenam naar de slaapkamer”

Hij heeft de stille wens dat alle slachtoffers van seksueel misbruik de moed vinden om alarm te slaan. J., een Vlaams-Brabantse man van 28, deed er meer dan twintig jaar over om het jarenlange misbruik door zijn opa in de openbaarheid te gooien. “Niemand wist ervan. Pas nadat ik er een eind aan wilde maken, vond ik de moed om mijn verhaal te doen.” Hij pleit ervoor de verjaringstermijn om een klacht in te dienen, af te schaffen.