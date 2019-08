PSV pakt eerste driepunter tegen ADO, maar loopt mogelijk tientallen miljoenen mis

PSV Eindhoven heeft op de tweede speeldag in de Eredivisie voor het eerst gewonnen. ADO Den Haag werd opzij gezet met 3-1. Toch zijn er ook zorgen in Eindhoven.

Tomas Necid deed ADO even hopen op een stunt, maar net voor rust scoorde PSV-aanwinst Bruma de gelijkmaker. Na rust was toptalent Donyell Malen de held met de 2-1. Cody Gakpo, nog zo’n Nederlands opkomend talent, maakte in de negentigste minuut de 3-1. Gakpo was na vijftig minuten Hirving Lozano komen vervangen. De Mexicaan kreeg weer af te rekenen met een knieblessure, eenzelfde probleem waarmee hij al de Gold Cup miste met zijn nationaal team. Voor Lozano slecht nieuws, maar zeker ook voor PSV. Zij zijn het hautaine gedrag van ‘Chucky’ beu en kregen vorige week nog een bod van maar liefst 42 miljoen euro binnen van Napoli. PSV wou maar wat meewerken aan een transfer, maar dat kan nu allemaal in het water vallen.

Versnelling van Bergwijn. Foto: EPA-EFE

Cyriel Dessers stond vroeger op de dag in de basis bij Heracles Almelo, dat op bezoek bij Fortuna Sittard een punt mee graaide. Zelf scoorde de spits niet; dat liet hij over aan ploegmakker Silvester Van der Water en Mark Diemers in de negentigste minuut. AZ Alkmaar, waar gisteren het dak instortte, ging op bezoek bij RKC Waalwijk. Hannes Delcroix en Anas Tahiri kregen bij de thuisploeg een basisplaats, maar zij zagen hoe Oussama Idrissi AZ de overwinning bezorgde met twee goals.

Feyenoord geraakte bij de ex-club van Michel Vlap, in de spionkop actief als ‘hype man’, niet verder dan een gelijkspel. Steven Berghuis scoorde een penalty, maar Ibrahim Dresevic bezorgde de Friezen een punt. Geen Belgische link bij FC Utrecht - PEC Zwolle, waar Utrecht met 3-1 de driepunter pakte.