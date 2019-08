COMMENTAAR. “Vertaalt het signaal van de kiezer zich in nieuwe gezichten, als het dan toch niet in nieuwe coalitiepartners kan?”

Zou het dan toch voor deze week zijn? Krijgen we vandaag, 77 dagen na de verkiezingen, een doorbraak(je) in de Vlaamse regeringsvorming? Straks zoeken Open VLD en CD&V op de partijbureaus naar antwoorden op de vragen die informateur Bart De Wever hen heeft voorgelegd. Als die hem bevallen, hakt N-VA eindelijk knopen door en krijgen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een heruitgave van de huidige coalitie. Ondanks het (forse) stemmenverlies bij de drie regerende partijen.