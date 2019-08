Al 20 brandweerlui overleden sinds 2002

Herdenking van de gasramp in Gellingen, die in juli 2004 aan 24 mensen – bij wie 5 brandweerlui - het leven kostte Foto: BELGA

Sinds 2002 kwamen al 20 brandweerlui om het leven. Een triest overzicht.

21 maart 2002 Bij een brand aan het Madouplein in Brussel komt Christophe Suain (25) dodelijk ten val. Zijn allereerste interventie wordt meteen zijn allerlaatste.

30 april 2002 Bij een bedrijfsbrand bij Gyproc in Wijnegem geraakt François Wouters (49) niet meer tijdig buiten wanneer het bevel “terugtrekken” gegeven wordt. Hij sterft op vijf meter van de zijdeur.

30 juli 2004 Bij een zware gasexplosie in Gellingen komen 24 mensen om. Onder hen vijf brandweerlui: Eddy Pettiaux (53), Jean-Pierre Laloy (37), Pierre Diricq (34), Noël Merlin (56) en Guy Lizon (32).

7 februari 2007 Bij een brand in een winkel met land- en tuinbouwproducten in Rochefort komt Eric Pero (29) om het leven.

27 april 2008 Bij een zware brand in een matrassenwinkel in Herstal stort een deel van het gebouw in. Brandweerman Patrick Alexandre (36) raakt bedolven en sterft ter plekke.

30 augustus 2008 Bij een brand in de leegstaande sporthal van Ukkel komen Patrick Batselier (35) en Alain Tacqueniere (55) om het leven.

29 augustus 2011 Bij een woningbrand in Geldenaken komt Nicolas Tordoir (23) onder een neerstortende muur terecht.

28 november 2011 Tijdens een nachtelijke interventie voor twee ongevallen op de E17 wordt brandweerman Wouter Vancraeynest (33) in Deerlijk aangereden. Hij overleeft de klap niet.

3 december 2011 In Zoersel overlijdt korporaal Gilbert Strijbos (50) na een val van zo’n 10 meter hoog. De brandweer was opgeroepen om een verstopte dakgoot proper te maken.

29 maart 2012 Op de A12 sterft Ernest Robeyns (57) onder de wielen van zijn eigen brandweerwagen nadat hij van de ladder is gegleden.

11 juni 2012 Tijdens een interventie voor een ongeval in Haacht krijgt de Leuvense brandweerman Livin Van Caneghem (56) een hartaanval. Hij overlijdt ter plaatse.

10 mei 2014 Bij een poging om een zwaan te redden op de Ourthe in Tilff (bij Luik) geraken Yves Peeters (42) en Christian Dejardin (33) door de sterke stroming in zware moeilijkheden. Ze worden nog overgebracht naar het ziekenhuis maar overlijden.