Voor de eer, voor een medaille, maar vooral: voor hun donor

“Eindelijk weer iets om naartoe te leven”

“Ik wil niet dat mensen denken: ocharme”

Het doel van het tweejaarlijkse World Transplant Games? Orgaandonatie onder de aandacht brengen, in de hoop dat zo meer donoren zich registreren. Dat dat broodnodig is, bewijzen de ruim tweeduizend deelnemers uit zo’n zeventig landen die vanaf zaterdag een week lang in het Engelse Newcastle verzamelen. Zij hebben al een orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie achter de rug, en dat heeft bij velen hun leven veranderd.

Zoals bij Stephanie Keustermans (36) uit Leuven. Ze doet straks voor de zesde keer mee aan de spelen in de sporten badminton en tafeltennis, en trainde daarvoor tien uren per week. Terwijl ze vóór haar longtransplantatie, op haar negentiende, nooit sportte. “Sommige longpatiënten wordt aangeraden heel actief te zijn, maar ik mocht dat op doktersadvies net niét. Want dan moesten mijn longen zo hard werken dat ook mijn hart te zwaar werd belast. Dus moest ik zo weinig mogelijk bewegen.”

Dat veranderde helemaal op haar 21ste, nadat ze een tweede keer twee nieuwe longen kreeg, omdat haar lichaam de vorige afstootte. “Daarvoor lag ik zes maanden in het ziekenhuis, waarvan ik er drie volledig bedlegerig was. Mijn spieren waren zo verzwakt dat ik weer moest leren lopen en mijn armen gebruiken. Daarom ben ik op mijn gemak begonnen met badminton.”

Nooit durven te dromen

Een uitlaatklep, want voordien was het niet gemakkelijk. “Die ziekte is altijd in mijn leven geweest en ik was het dus gewoon dat sommige dingen, zoals studeren, niet voor mij weggelegd waren. Mijn eerste donor heeft me wel laten proeven van een leven zonder de ziekte en ik kon zelfs even studeren, tot de tweede transplantatie. En dankzij mijn tweede donor leef ik, tegen de verwachtingen in, nog altijd. Dat ik zo zou kunnen sporten, had ik zeker nooit durven te dromen.”

Waarom het nu zo’n passie is? Omdat ze het vroeger zo heeft moeten missen. “Maar het is vooral een eerbetoon aan mijn donors. Die Spelen staan in teken van hén. Elke medaille die ik ooit won – tot nu toe zo’n twintigtal – draag ik op aan mijn donors. Want zonder hun longen had ik het niet gekund.”