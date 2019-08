Bij een brand in een kinderdagverblijf in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn zondag vijf kinderen om het leven gekomen. Een vrouw raakte zwaargewond, berichten lokalen media.

Zeven mensen, onder wie vijf kinderen, konden gered worden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is en ook over de leeftijd van de slachtoffers is nog niets geweten.