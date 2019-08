Brussel - De Louiza-, Stefania- en NAVO-tunnel in Brussel zijn in de nacht van zondag op maandag een tijdlang in beide richtingen afgesloten wegens een technisch incident.

De tunnels gingen rond 00.30 uur dicht. Dat meldde Brussel Mobiliteit op Twitter. Even voor 2 uur werd dan meegedeeld dat het technisch incident afgehandeld was en dat de tunnels weer in beide richtingen open waren voor het verkeer.