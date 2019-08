Dimitri de Condé luidt de alarmbel bij Racing Genk: “Het moet scherper”

Met een drie op negen heeft kampioen Genk zijn competitiestart gemist. De thuisnederlaag tegen Zulte Waregem hakte er bij iedereen stevig in. Ook technisch directeur Dimitri de Condé had er flink de pest in. “De roes van de titel mag niet langer blijven hangen. Het moet overal scherper: bij spelers, staf, maar ook bij mij en het bestuur.”