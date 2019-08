Anderlecht na komst van derde (!) Rode Duivel deze zomer: “Ons huiswerk is af”

Na de competitiestart met 2 op 9 pakte Anderlecht nog eens uit op de transfermarkt. Rode Duivel Nacer Chadli (30) kwam van Monaco, maar op een spits, controlerende middenvelder of back moeten de fans niet meer vurig hopen. “Met deze ploeg kunnen we de verwachtingen inlossen”, aldus manager Michael Verschueren.

Anderlecht begon aan deze competitie met het jongste basiselftal in hun geschiedenis. Dat leverde wervelend voetbal op, maar (nog) geen resultaten. Daarom is de kans reëel dat er straks iets meer evenwicht komt tussen jeugd en ervaring. Als de recente aanwinsten Nacer Chadli en Kemar Roofe (26) fit zijn, eisen zij sowieso een basisplaats op. “Chadli was een laatste schakel”, aldus manager Michael Verschueren op VTM. “Hij moet de jeugd naar een hoger niveau helpen tillen en maakt ons team compleet.”

De supporters droomden nog wel van een diepe spits - de naam Batshuayi circuleerde - maar die komt er dus niet. De aanhang moet vooral hopen dat Roofe de verwachtingen inlost. Daarnaast komt er geen controlerende middenvelder meer om de soms weifelende Zulj af te lossen en blijft de spoeling op de backs ook dun.

“Ons huiswerk is wel af”, vervolgde Verschueren, die deze zomer na Kompany en Van Crombrugge al zijn derde Rode Duivel kon voorstellen. “Met deze ploeg kunnen we de verwachtingen van de fans inlossen. Ja, er kan altijd nog iets onverwachts gebeuren, maar dat is niet de bedoeling.”

Moeten youngsters Doku (17) en Amuzu (19) dan vrezen voor hun plaats? En zal Verschaeren (18) nog genoeg kansen krijgen als Nasri (32) fit is? Het antwoord is ja. Samir Nasri is conditioneel nog geen 100 procent en Chadli is zo polyvalent dat Doku en Amuzu nog zullen spelen als de Monaco-huurling eens een andere plaats invult. Op de backs kiest Kompany sowieso voor jeugdproducten als Dewaele, want dat zijn geen dragende posities. Terwijl Albert Sambi Lokonga weldra in aanmerking komt als defensieve middenvelder eens zijn knie helemaal hersteld is.

Ballast

De politiek verandert dus niet, maar paars-wit rekent wel op meer wat meer metier. Van jonge spelers kun je ook niet verwachten dat ze het hele jaar top zijn. Anderlecht moet trouwens op de centen letten en nu nog een pak overbodige spelers laten afvloeien.

Op die vertrekkerslijst vervoegden Didillon en Cobbaut ondertussen Kums, Trebel, Saief, Lawrence, Musona, Milic, Saelemaekers, Chipciu, Makarenko, Dauda en Sa. Pas als paars-wit uitgaand nog goeie zaken kan doen, gebeurt er misschien nog “iets onverwachts.”