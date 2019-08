Rode Duivel Nacer Chadli kan bij Anderlecht op vijf posities spelen: “Zo’n mooie speler past helemaal bij Anderlecht”

Anderlecht blijft de Ajax-visie volgen: talent omringen met ervaring. Paars-wit sloeg opnieuw een grote slag door Rode Duivel Nacer Chadli (30) te huren van Monaco voor één jaar, zonder aankoopoptie. Chadli is een puzzelstuk dat op veel plaatsen past: in de aanval of in de defensie, op de flank of centraal… Al moet de dribbelaar eerst weer ritme opdoen. “Ach, zo’n mooie speler past helemaal bij Anderlecht”, aldus zijn ex-coach John van den Brom.