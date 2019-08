CLUBNIEUWS. Virus doet de ronde bij Club Brugge, Anderlecht bijna af van overbodige verdediger

De Jupiler Pro League is in volle gang, maar ook naast het veld zijn de clubs actief. Een overzicht.

Er gaat een virus rond op Club Brugge. Zaterdag was Emmanuel Dennis te ziek om te spelen op Oostende en ook de stem van trainer Philippe Clement verried dat een virus hem te pakken had. “Laten we hopen dat niet meer jongens er last van krijgen”, zei de Club-trainer, die zaterdagavond vroeg in bed kroop maar zondag alweer de training moest leiden. Ook Eduard Sobol ontbrak na een trap de wedstrijd op Oostende. Hierdoor moest Dion Cools tegen zijn voet op links spelen. “Dat is niet ideaal”, zei Clement. “Daarom willen we ook nog een linksback bij.”

Sobol raakt vermoedelijk fit voor de wedstrijd in zijn thuisland. Hij zit op het vliegtuig dat vanochtend om kwart voor tien vanuit Oostende vertrekt. 2met 22 andere spelers zijn aan boord. Van de A-kern blijven alleen doelman Karlo Letica en aanvaller Kaveh Rezaei thuis. Beiden lijken Club al dan niet op huurbasis te zullen verlaten.

Sa bijna weg bij Anderlecht

Weer eentje minder. De overbodige verdediger Josué Sa kan zijn carrière voorzetten in de Verenigde Arabische Emiraten. Baniyas SC, de ex-club van David Trezeguet die vorig seizoen zesde eindigde, trekt hard aan zijn mouw David Trezeguet voetbalde er ooit en Sa ziet het zitten om naar daar te gaan.

Davy Roef staat nog altijd op de lijst van Utrecht, al kan die transfer er alleen komen als er daar een keeper vertrekt. Ook een vertrek van Antonio Milic naar het buitenland is nog altijd aan de orde

In het kort

Jordi Vanlerberghe wordt door Club Brugge voor één jaar verhuurd aan KV Mechelen met aankoopoptie. Michael Heylen, verdediger van Zulte Waregem, is in beeld bij 1B-club Lommel. STVV verwacht drie nieuwkomers: de Zuid-Koreaan Lee Seung-Woo (21) van Hellas Verona, de Japanner Tatsuya Ito (22) van Hamburg en de Argentijn Facundo Colidio (19), spits van Inter. Allen gehuurd.