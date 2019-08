Vijftien maanden na zijn slechtste herinnering in de Champions League – de verloren finale met Liverpool tegen Real Madrid – keert Simon Mignolet terug naar het Olympisch Stadion van Kiev. De terugwedstrijd tegen Dinamo moet zijn seizoen en dat van Club glans geven.

Honderdtachtig minuten gespeeld, nul tegengoals. Het aantrekken van Simon Mignolet is voor Club voorlopig een schot in de roos. De Limburgse doelman is naar West-Vlaanderen gekomen om te spelen en begint ...