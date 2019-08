Recordaantal uren gratis stroom in ons land

Sinds het begin van het jaar telde ons land al 55 uren met negatieve stroomprijzen. Dat is meer dan in de voorbije twaalf jaar, zo bericht De Standaard. Bij negatieve stroomprijzen krijgen grootverbruikers geld voor stroom die ze verbruiken.

Het hoge cijfer voor 2019 valt deels te verklaren door een storing op de Epex-beurs (European Power Exchange) op 7 juni. Daardoor kon er geen Belgische elektriciteit geveild worden aan Nederland, Frankrijk en het VK. De stroomprijs op 8 juni was door de storing - op drie uren na - fors negatief, met een uitschieter van -500 euro per megawattuur.

Maar ook zonder die calamiteit is dit jaar nu al met grote voorsprong een recordjaar. Negatieve prijzen komen voor op dagen waarop er veel hernieuwbare energie is, waarop veel kerncentrales draaien en waarop niet alle overschot naar het buitenland kan. Dat gebeurt steevast op weekend- en feestdagen in de lente en de zomer, wanneer de vraag beperkt is.