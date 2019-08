Man (38) in levensgevaar na vechtpartij in Rochefort

Een 38-jarige man uit Nassogne (Luxemburg) verkeert in kritieke toestand na een vechtpartij tussen meerdere personen in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een lampionnenfeest in Rochefort (Namen). Dat meldt L’Avenir en het nieuws wordt bevestigd door het parket van Namen.

“Het slachtoffer van de vechtpartij in Rochefort is niet overleden. Zijn toestand is wel kritiek”, aldus het parket van Namen. Een onderzoek is aan de gang. Volgens L’Avenir zouden drie personen die aan de vechtpartij deelnamen, ondertussen geïdentificeerd zijn.