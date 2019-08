Jan Vertonghen op de tribune bij Tottenham: wat is er aan de hand?

Geen blessure, en toch zat Jan Vertonghen niet eens in de kern bij Tottenham. Hij moest in de tribune toekijken hoe de Spurs hun eerste competitiematch met 3-1 wonnen van Aston Villa.

. “Als iedereen fit is, is het niet makkelijk om een basisploeg op te stellen”, bleef trainer Mauricio Pochettino enigszins op de vlakte na de match. “Er is geen dispuut. Het was mijn beslissing om Toby (Alderweireld, nvdr.) en Davinson (Sanchez, nvdr.) op te stellen. Ik stel de spelers op van wie ik denk dat ze verdienen te spelen. We hebben meer dan 25 jongens in de kern: iedereen moet begrijpen dat we op elke plek een pak goede spelers hebben.”

Vertonghen heeft er niet de allerbeste voorbereiding opzitten sinds hij in 2012 naar Tottenham trok. Hij zou fysiek niet op het niveau van de andere verdedigers staan, wat de keuze van Pochettino zou moeten verklaren. Dat de coach er zaterdag ook voor koos om geen extra centrale verdediger, maar wel een extra aanvallende pion op de bank te zetten, was niet bepaald een keuze in Vertonghens voordeel. Ook goed om te weten: de Rode Duivel zit in zijn laatste contractjaar. Feit is dat voorzitter Daniel Levy in het verleden al toonde niet verlegen te zijn om wat hard spel te spelen bij spelers die nog niet of niet willen bijtekenen, iets wat Toby Alderweireld eerder al aan den lijve mocht ondervinden.