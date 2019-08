Jan Jambon voorgedragen als formateur van Zweedse coalitie

Jan Jambon wordt voorgedragen als formateur van een Zweedse coalitie. Dat bevestigt een N-VA-kopstuk voor aanvang van het partijbureau in het Vlaams Parlement.

De startnota die informateur Bart De Wever maandagvoormiddag verspreidde, was al voorgelegd aan CD&V en Open VLD. Wellicht zal hun partijbureau in de komende uren groen licht geven om een echte formatie op te starten.

In N-VA-middens is te horen dat er nog tot enkele dagen geleden is onderhandeld met SP.A. Pas vorige week zou een beslissing zijn genomen om de Zweedse coalitie voort te zetten. Een Bourgondisch experiment bleek niet haalbaar omdat er slechts één zetel op overschot was in het parlement.

De startnota wordt beschouwd als een basis om echte onderhandelingen op te starten. De tekst is niet te nemen of te laten voor de partners. De formatie zou in de loop van de komende dagen kunnen starten.