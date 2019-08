Vlaams Belang reageert erg scherp op startnota: “Blijkbaar heeft De Wever twee maanden toneel gespeeld”

Vlaams Belang reageert bijzonder ontgoocheld op de nieuwe Vlaamse regeringscoalitie die zonet bekendgemaakt werd. “Het oorverdovende signaal van de kiezer wordt niet gehoord. Dit is de coalitie van de verliezers”, reageert voorzitter Tom Van Grieken. “Blijkbaar heeft de formateur twee maanden toneel gespeeld”, klinkt het.

Volgens de Vlaams Belang-voorzitter wordt met deze coalitiekeuze “een historische kans op verandering gemist”. “Wij hebben ons steeds open en constructief opgesteld. Wij hebben getoond dat wij onze verantwoordelijkheid willen opnemen om het roer om te gooien. Maar tot onze verbazing ziet De Wever meer inhoudelijke overeenstemming met een linksgeoriënteerde CD&V dan met het Vlaams Belang.”

Van Grieken benadrukt dat er wel degelijk een alternatief was. “Met 44 procent van de kiezers en 47 procent van de Vlaamse zetels is de zwartgele formatie van N-VA en Vlaams Belang afgetekend de grootste van Vlaanderen en bij uitbreiding van het land. Door een onverbreekbare as te vormen konden CD&V en Open VLD voor een ultimatum worden gesteld: ofwel respecteren ze de wil van de kiezer en steunen ze een Vlaamse en rechtse coalitie, ofwel zoeken ze zelf een alternatieve linkse meerderheid met Groen en PvdA. Door het been niet stijf te houden, missen we een historische kans op verandering.”

Chris Janssens. Foto: BELGA

“Vijf jaar forse oppositie”

Volgens Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens getuigt het van weinig politieke moed en een gebrek aan doorzicht dat deze unieke piste niet is gevolgd. “N-VA heeft in de loop van de voorbije legislatuur herhaaldelijk gewezen op de blokkeringen en tegenwerkingen van de coalitiepartners om de opeenvolgende regeringsmislukkingen te verantwoorden. Welnu, dat is een rechtstreeks gevolg van een coalitiekeuze die aan het begin van de legislatuur wordt gemaakt. Het is alvast een excuus dat ze nu niet meer kunnen hanteren, want er was wel degelijk een valabel alternatief.”

Janssens beklemtoont dat het dumpen van het Vlaams Belang compleet haaks staat op het oorverdovende signaal van de kiezer. “De bijna twee miljoen Vlamingen die kozen voor verandering krijgen van de formateur meer van hetzelfde. De Wever neutraliseert met zijn keuze de Vlaams-rechtse grondstroom. Hij mag zich alvast verwachten aan vijf jaar forse oppositie.”

“Acceptabel maken voor PS”

Kamerfractievoorzitter Barbara Pas ziet ook een federale verklaring. “Door ons te dumpen, wil N-VA zich acceptabel maken voor de PS. Blijkbaar dienen onze 810.000 kiezers als pasmunt om federaal in te kunnen breken. Zoals vanouds primeren bij de N-VA de ministerposten op de wil van de kiezer.”