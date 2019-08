Brandweer krijgt zware brand in de buurt van Athene onder controle

De Griekse brandweer is er maandagochtend in geslaagd een grote bosbrand die huizen in het oosten van Athene bedreigde, onder controle te krijgen. Er vielen geen slachtoffers, is vernomen van de autoriteiten.

Volgens de civiele bescherming brak de brand uit rond 3 uur maandagochtend. Omdat de politie snel het gebied ontruimde en de lokale wegen sloot, vielen er geen slachtoffers. Wel gingen twee huizen in de vlammen op, maar daar was op dat moment niemand aanwezig, zei vicegouverneur van Athene Petros Filippou aan de pers.

Het vuur brak uit in de buitenwijken van Peania, in het dennenbos aan de voet van de berg Ymittos, ten oosten van de Griekse hoofdstad. “Het was een enorme brand met 20 meter hoge vlammen zeer dicht bij de huizen”, zei het hoofd van de civiele bescherming Nikos Hardalias op Antenna TV.

Meer dan 130 brandweermannen, geholpen door een blusvliegtuig, bestreden het vuur om te beletten dat het zich verspreidde naar het dichtbevolkte gebied enkele kilometers verderop.

Vrijdag nog werd het alarmniveau van de hulpdiensten op een zeer hoog niveau geplaatst. Griekenland werd de afgelopen dagen getroffen door verschillende bosbranden door temperaturen tegen de 40 graden en zware wind.