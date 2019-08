2,3 miljoen per dag of 98.173 euro per uur: Belgische brouwers bij tien rijkste families ter wereld

Duizel bij deze getallen: 62.000 euro per minuut, 3,5 miljoen per uur, 89 miljoen per dag. Aan dit tempo groeide afgelopen jaar de rijkdom van de Waltons, de familie achter de Amerikaanse winkelketen Walmart, vorig jaar groeide. Zij voeren de lijst van rijkste families aan, van het business-persbureau Bloomberg. Wij Belgen doen ook mee. Op de zevende staat de brouwersfamilie Van Damme, de Spoelberch, de Mevius.