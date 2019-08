12.000 van de 18.000 brandweerlui zijn vrijwilligers: “Bankdirecteur of fabrieksarbeider, in het vuur strijden ze zij aan zij”

Vrijwilligers waren het, de twee brandweermannen die zaterdagnacht om het leven kwamen in Beringen. Er zijn er zo 12.000 in België, meer dan er beroepsbrandweermannen zijn. Maar ‘vrijwilligers’ zijn geen hobbyisten die zomaar wat doen: ze krijgen dezelfde opleiding als de profs en strijden zij aan zij tegen het vuur. “Ik heb mijn pieper altijd bij. Klaar om in de auto te springen.”

Als u de brandweer ooit nodig hebt, is de kans groot dat uw redder een vrijwilliger is. Zo één die ’s ochtends naar zijn of haar werk vertrekt, maar zich beschikbaar stelt op vrije momenten. Alleen in ...