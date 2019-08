Bart De Wever (N-VA) laat link met federale formatie los

Vlaams informateur Bart De Wever heeft de link met de federale formatie losgelaten. Dat heeft hij maandag gezegd tijdens het partijbureau van N-VA, volgens aanwezigen. Er is volgens hem sinds de verkiezingen geen relevant gesprek geweest op het federale niveau.

LEES OOK. Gedaan met de woonbonus, een eigen justitiebeleid en een ‘inburgeringscontract’ voor nieuwkomers: hier wil N-VA met de nieuwe Vlaamse regering naartoe

N-VA-voorzitter Bart De Wever spreekt momenteel de partijtop en de parlementsleden toe in het Vlaams Parlement. Hij zei hen dat een coalitie met CD&V en Open VLD de enige realistische keuze is, omdat een meerderheid met CD&V en SP.A te weinig zetels had. Vlaams Belang is volgens de voorzitter geen bestuurspartij gebleken.

In 2024 wil de voorzitter met het goed bestuur van Vlaanderen als belangrijkste troef naar de kiezer trekken. De startnota wordt nadrukkelijk gepresenteerd als een basis voor de formatie. Binnen de partij wordt aangegeven dat de tekst niet te nemen of te laten is voor CD&V en Open VLD.