Mannelijke verdachte blijft aangehouden na fatale burenruzie Zonnebeke, vrouw vrijgelaten

Zonnebeke - De mannelijke verdachte van de fatale burenruzie in Zonnebeke, waarbij een zeventiger vorige donderdag werd doodgestoken, blijft aangehouden, zo meldt het parket. De vrouwelijke verdachte werd vrijgelaten, omdat uit onderzoek is gebleken dat zij niets met de feiten te maken had.

In Boudewijnpark in Zonnebeke, een wijk achter het pretpark Bellewaerde, werd vorige donderdagavond een zeventiger neergestoken door zijn buurman. Er werden twee personen gearresteerd. De kwalificatie is moord, luidde het toen bij het parket van Kortrijk.