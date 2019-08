Een Belgische man van 56 is zwaargewond geraakt na een val met zijn Vespa in het Spaanse Deltebre (Catalonië). De oorzaak van de val is nog niet bekend, er was geen ander voertuig betrokken bij het ongeval.

Het ongeval dateert van vrijdagavond. De Belg viel en kwam met zijn hoofd op het asfalt terecht. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten de man in allerijl over naar een ziekenhuis in Tarragona. Hoe het nu gaat met het slachtoffer, is niet bekend.