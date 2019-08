Nu ook blauwalgen in kanaal naar Beverlo: recreatie- en captatieverbod ingesteld

Balen / Beringen / Lommel - Nadat er in de provincie Antwerpen eerder al blauwalgen waren vastgesteld in het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, zijn de schadelijke algen nu ook aangetroffen in het kanaal naar Beverlo. Dat meldt de provincie. Waarnemend gouverneur Bram Abrams heeft daarom een recreatie- en captatieverbod ingesteld op het traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel tot de ophaalbrug van Nyrstar in Balen.

Blauwalgen of cyanobacteriën vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Ze kunnen leiden tot huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten. De bacteriën komen vooral voor in rustige waterlopen of vijvers, waar weinig stroming is. Lange periodes van warm en droog weer zoals er deze zomer al verschillende zijn geweest, dragen bij tot de ontwikkeling ervan.

Het recreatieverbod is er een voor zachte recreatie zoals kajakken of kanovaren, vissen, waterski en wakeboarden. Zwemmen is sowieso verboden in een kanaal, pleziervaart blijft wel toegelaten. Landbouwers mogen verder ook geen water capteren uit het getroffen stuk van het kanaal met het oog op het besproeien van gewassen of voor drinkwater te leveren aan vee.