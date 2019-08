Neymar: is de soap nog beter dan de voetballer?

Hij heeft zijn ongelooflijke talent. Hij heeft een neusje voor succes. Hij heeft de uitstraling van een wereldster. Maar – en het is geen kleine maar – hij heeft ook een randje. Neymar (27) is een superster: op het veld en in zijn eigen soap. Dat bewijst zijn vechtscheiding met PSG weer maar eens.

Misschien eerst even wat achtergrond? Goed. Neymar is een Braziliaanse topvoetballer. In 2017 ruilde hij Barcelona in voor PSG voor een bedrag van 222 miljoen euro wat van hem de duurste voetballer ooit ...