David Pollet ruilt Charleroi voor Franse derdeklasser die eerste match weigerde te spelen

David Pollet (31) verlaat Charleroi en zet zijn carrière verder bij Gazélec Ajaccio. De degradant uit de Ligue 2, die nu uitkomt in de National (derde afdeling), bevestigt de transfer maandag.

Pollet speelde vorig seizoen op huurbasis voor Eupen maar kon daar geen enkele keer scoren in 21 wedstrijden. Tijdens play-off 2 verdween de spits helemaal uit beeld bij de Panda’s.

Pollet is een jeugdproduct van Lens, de club waarvoor hij eind 2007 debuteerde als prof. Daarna speelde hij ook voor onder meer Reims, Gueugnon, Paris FC, Anderlecht en Gent. Pollet telt drie caps voor de Belgische beloften.

Gazélec Ajaccio, de nieuwe club van Pollet, heeft trouwens op de eerste speeldag niet willen spelen, omdat ze in tweede klasse willen spelen omdat FC Sochaux blijkbaar financiële problemen heeft. In de openingsmatch tegen Saint-Ouen kwamen de spelers van Ajaccio niet op het veld, maar de scheidsrechter blies de partij wel op gang. Waarna de keeper van de thuisploeg dan maar in het lege doel scoorde. De match eindigde op een 3-0-forfaitscore.