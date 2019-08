Open VLD en CD&V zeggen ja tegen De Wever

Open VLD en CD&V gaan in op de uitnodiging van informateur Bart De Wever om deel te nemen aan formatiegesprekken over een Vlaamse regering. De liberalen stuurden na afloop van hun partijbestuur een korte mededeling uit.

“Open VLD heeft de afgelopen weken constructieve gesprekken gevoerd met Vlaams informateur Bart De Wever”, zo luidt het in een mededeling van de partij. “Onze partij ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de formatie van een nieuwe Vlaamse regering met N-VA, CD&V en Open VLD. Het partijbestuur heeft zich vanmorgen gebogen over die vraag en de inhoudelijke startnota.”

“Open VLD gaat in op de vraag van N-VA om deel te nemen aan de formatiegesprekken. Wij willen deze formatie alle kansen geven en onthouden ons dus van verdere commentaar.”

“Niets is verworven”

Ook CD&V heeft gemeld dat zij de gesprekken wil aanvatten. Binnen de partij wordt wel sterk benadrukt dat de startnota van De Wever “een basis om te onderhandelen vormt”. “Niets in de nota is verworven, alles moet nog besproken worden”, verklaarde Hilde Crevits.

“Na de verkiezingen van 26 mei hebben we ons bescheiden opgesteld”, schrijven CD&V-onderhandelaars Wouter Beke en Hilde Crevits in een persbericht. “Wij hebben onmiddellijk aangegeven dat het initiatief voor de Vlaamse regeringsvorming bij anderen lag. Tegelijk hebben we ons altijd beschikbaar gehouden voor gesprekken. In dat kader hebben we de voorbije weken ook meerdere malen grondig gesproken met informateur Bart De Wever. Wij hebben daar te kennen gegeven wat onze inhoudelijke krijtlijnen zijn, alsook welke coalities wij mogelijk achten. Die gesprekken zijn steeds in een goede verstandhouding kunnen verlopen.”

CD&V ziet in de verkiezingsuitslag drie belangrijke signalen waarop een volgende Vlaamse regering een antwoord moet geven:

Nabijheid: “Het verschil wordt gemaakt in beleid dichtbij mensen. Vandaag zijn er te veel plaatsen in Vlaanderen waar men het gevoel heeft vergeten te worden. Meer investeringen in heel Vlaanderen zijn noodzakelijk. De steden en gemeenten zijn daarin een sleutelpartner.”

“Het verschil wordt gemaakt in beleid dichtbij mensen. Vandaag zijn er te veel plaatsen in Vlaanderen waar men het gevoel heeft vergeten te worden. Meer investeringen in heel Vlaanderen zijn noodzakelijk. De steden en gemeenten zijn daarin een sleutelpartner.” Sociaal: “Mensen verdienen steun. Zekerheid op zorg, kwaliteitsvol onderwijs, betaalbare facturen. Om de rekeningen te laten kloppen, moeten meer mensen aan de slag.”

“Mensen verdienen steun. Zekerheid op zorg, kwaliteitsvol onderwijs, betaalbare facturen. Om de rekeningen te laten kloppen, moeten meer mensen aan de slag.” Thuis voelen: “Vlaanderen is een plek waar we rechten én plichten belangrijk vinden. Van wie hier wil en mag komen, mag veel verwacht worden.”

CD&V wil een respectvolle en verbindende bestuursstijl. Wie in een regering stapt, is loyaal aan de inhoud, de gemaakte afspraken én aan de partners. “Op die basis heeft Bart De Wever ons uitgenodigd om echte regeringsonderhandelingen op te starten. Wij zullen op die uitnodiging ingaan, met ons programma in de hand en de Belgische en Europese regelgeving als kader. Dit zal voor ons de belangrijkste toetssteen zijn om in een regering te stappen. De uitdagingen die wachten zijn groot, de antwoorden moeten de juiste zijn. Extra investeringen in (basis)onderwijs en welzijn, ambitieuze klimaatplannen, een inhaalbeweging voor alle gemeenten, de werkzaamheidsgraad stevig opkrikken, aandacht voor landbouw en plattelandsbeleid en meer respect voor de open ruimte in het gemeentefonds...”

Eerder had Eric Van Rompuy, de laatste jaren één van de grootste criticasters van N-VA binnen de CD&V, al laten weten dat zijn partij “een beleidspartij is en geen oppositiepartij”.

Jan Jambon

Eerder op de dag werd al duidelijk dat Jan Jambon het van Bart De Wever overneemt als formateur. Hij heeft daarvoor het vertrouwen gekregen van het hele partijbureau van de N-VA, aangevuld met de parlementsleden.