Burgemeester tekent rouwregister voor overleden brandweermannen: “Helden voor altijd”

Beringen - “Helden voor altijd.” Dat heeft Berings burgemeester Thomas Vints (CD&V) maandag geschreven in het rouwregister voor de twee brandweermannen die om het leven kwamen bij het bestrijden van de brand in de Koolmijnlaan.

In het stadhuis van Beringen ligt sinds maandagochtend 9 uur een rouwregister. Er is ook de mogelijkheid om online, via de website van de stad Beringen, steunbetuigingen te uiten. Het logo van de stad Beringen op Facebook is voorzien van een zwart rouwlintje. “Alle vlaggen in onze gemeente hangen halfstok. Het rouwregister werd bewust afgeschermd van de andere diensten zodat mensen in alle rust hun steunbetuigingen kunnen neerschrijven. Het is nodig om de nabestaanden veel ruimte en rust te gunnen, want daar moet nu ook veel zorg aan besteed worden.”

Net als in Heusden-Zolder was Vints als burgemeester de eerste persoon die iets in het rouwregister neerschreef. De dodelijke brand speelde zich af aan de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn. “Er is zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen,” waren onder meer de woorden van de Beringse burgervader.

Hij had ook aandacht voor alle brandweermannen en -vrouwen en hulp- en politiediensten, die iedere dag instaan voor de veiligheid van de burgers. “Ik schreef dat ze helden voor altijd zijn. Ik zal om 14 uur ook naar de brandweerkazerne van Beringen gaan waar een minuut stilte wordt gehouden,” aldus Vints.

“Gemeentearbeiders waren ook bij reddingsoperatie betrokken”

Vints heeft maandag ook gesprekken gehad met arbeiders van de gemeentelijke technische diensten. Zij waren zondag ook betrokken bij de reddingsoperatie na de dodelijke brand. “We staan daar niet meteen bij stil, maar onze mensen hebben met graafmachines bij de reddingsoperatie geholpen, nadat het gebouw was ingestort”, zegt Vints. “Zij zijn helemaal niet gewoon om plotseling bij zo’n gebeurtenis ingeschakeld te worden.”

De burgemeester gaat samen met Idewe, de dienst voor preventie en bescherming op het werk, bekijken waar de gemeentearbeiders eventueel nood aan hebben inzake psychologische begeleiding.

Geen bouwaanvraag ingediend voor ontwikkeling pand

Het uitgebrande pand aan de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn, waar zondag twee brandweermannen uit Heusden-Zolder het leven lieten, had sinds 2017 een nieuwe eigenaar. “In 2018 was het pand door Vlaanderen opgenomen in het leegstandsregister, want het handelspand was groter dan 5 are. Er zou met de huidige eigenaar een voorbespreking zijn geweest over een mogelijke ontwikkeling van het gebouw, maar er is geen enkele formele bouwaanvraag ingediend waarvoor een vergunning zou zijn afgeleverd”, verduidelijkt de burgemeester.

Het was niet de eerste keer dat in het bewuste pand aan de Koolmijnlaan brand uitbrak. De site is momenteel nog steeds afgesloten, omdat het parket van Limburg er een onderzoek heeft bevolen naar de omstandigheden en de gevolgen van de brand. Zondag al liet het parket weten dat het gerechtelijk lab en een branddeskundige vanaf maandagmiddag hun onderzoek zullen verder zetten.