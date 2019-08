Forum der Joodse Organisaties handhaaft strafklacht tegen Dimitri Verhulst

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) ziet geen reden de voorgenomen strafklacht tegen columnist Dimitri Verhulst in te trekken. Inmiddels heeft Federatief Joods Nederland (FJN) eveneens een strafklacht tegen Verhulst ingediend bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam, omdat de krant De Morgen, waarin op zaterdag 27 juli de column verscheen, ook in Nederland te koop is. Dat meldt het FOJ maandag in een persbericht.

De Joodse koepelorganisatie wijst erop dat Verhulst “nog geen woord van zijn antisemitische tirade heeft teruggenomen of daarover berouw getoond heeft. Zelfs nadat in De Morgen op 9 augustus zijn Palestijnse collega’s zich van hem distantieerden en Verhulst eveneens van antisemitisme beschuldigden bleef het van zijn kant oorverdovend stil.”

“Daarom blijft het noodzakelijk dat de rechter duidelijk aangeeft dat antisemitisme in België strafbaar is en waar exact de uiterste grens van vrije meningsuiting dient te worden getrokken “, aldus FJO-woordvoerder Hans Knoop.

Advocaat Herman Loonstein wijst er in zijn aangifte in Amsterdam op dat De Morgen ook in Nederland te koop is en er derhalve naar zijn mening ook daar sprake is van een strafbaar feit. Ook onderzoekt hij of de aan Dimitri Verhulst in 2009 toegekende Libris Literatuurprijs hem kan worden ontnomen, besluit het FOJ.