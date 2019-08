Emoties komen los bij collega van overleden brandweermannen: “We moesten rennen voor ons leven”

Beringen / Heusden-Zolder - In de gemeentehuizen van Heusden-Zolder en Beringen verzamelden maandagochtend verschillende mensen om de rouwregisters voor Chris Medo (42) en Benni Smulders te ondertekenen. Zo ook brandweerman Timmy Alen uit Beringen, die zondagochtend ook aanwezig was bij de interventie.

Uit respect voor de familie en de collega’s kwam hij maandagochtend het rouwregister ondertekenen. “Het nieuws dringt nu pas volledig door en alle emoties komen los. Ik ben hier om steun te zoeken bij de rest van de collega’s en om mijn eigen verwerkingsproces te kunnen starten. De situatie is heel snel omgeslagen, dat had niemand kunnen inschatten. Ik heb zelf heel veel geluk gehad dat ik eruit ben geraakt. Wij hebben letterlijk moeten rennen voor ons leven. Dat vergeet ik nooit meer.”

Timmy is onder de indruk van de steun die hij en zijn collega’s dit weekend via sociale media kregen. “Dat raakt mij echt heel diep. Het betekent dat we er niet alleen voor staan en dat iedereen met ons meeleeft. We zijn een grote en hechte familie, dit zullen we samen moeten verwerken.”

