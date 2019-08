Opgepakte Nederlandse topatleet verkocht drugs vanuit zijn tent op Hongaars muziekfestival

Op het bekende Hongaarse muziekfestival Sziget zijn vorige week twee Nederlanders opgepakt voor drugshandel. Een van hen is een topsprinter die in 2017 nog deel uitmaakte van het Nederlandse estafetteteam. De 21-jarige Roelf B. had naar verluidt een kilo xtc-pillen, 451 flesjes met verdovende middelen en een lading marihuana bij zich toen hij betrapt werd.

De Hongaarse politie maakte zelf bekend dat afgelopen dinsdag, op 6 augustus, twee Nederlanders opgepakt werden op Sziget Festival. Het waren veiligheidsmensen die verdacht veel activiteit zagen aan de tent van de 22-jarige en 21-jarige festivalgangers. Toen ze ook nog iemand een geldbedrag zagen geven en een pakje in handen krijgen, haalden ze de politie erbij.

De twee Nederlanders dealden drugs vanuit hun tent op de camping, zo bleek. De agenten troffen een kilo xtc-pillen, 451 plastic flesjes met verdovende middelen, een hoeveelheid marihuana en heel wat zakjes om dat alles te verpakken aan in hun bagage. De Nederlanders maakten zelfs prijslijsten voor hun drugs. Het is de grootste drugsvangst ooit op het festival, melden Hongaarse media.

Topatleet

Een van de twee Nederlands blijkt een topatleet te zijn. Roelf B. (21) maakte in 2017 deel uit van het estafetteteam dat deelnam aan de 4x100 meter op het EK voor landenteams in Rijsel. Vorige maand was hij nog actief op het EK onder 23 jaar in het Zweedse Gävle.

Hongarije is erg streng op het vlak van drugs. Volgens een openbaar aanklager behoort een levenslange gevangenisstraf zeker tot de mogelijkheden als ook bewezen wordt dat de mannen zich schuldig gemaakt hebben aan drugssmokkel.