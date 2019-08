Intacte Griekse graftombes gevonden van meer dan 3.000 jaar oud

Er liggen in totaal negentien mensen begraven in de twee tombes, die deel uitmaken van een groter kerkhof gelegen naast de antieke wijngaarden van Nemea. Er werden ook keramiek en andere gebruiksvoorwerpen gevonden.

The #MyceneanCemetery in #Aedonia, modern #Nemea, gave us two new chamber tombs. Dr. Konstantine Kissas (Graz/Trier) and Dr. Kim Shelton (Berkeley) supervise the excavation. #MyceneanArchaeology pic.twitter.com/gkBvgPDepr