Minister lokt Facebook-volgers naar frauduleuze website: “Het overkomt me elke drie à vier maanden”

“Wil je een smartphone winnen?Typ dan deze code in op Google en klik vervolgens op de eerste link.” Dat bericht, dat mensen naar een frauduleuze website bracht, werd zaterdag op Facebook geplaatst door minister van Mobiliteit François Bellot (MR). “Mijn account werd gehackt. Dat overkomt me elke drie à vier maanden.”

Wie de code invulde, zo was te lezen op de Facebookpagina van minister Bellot, kwam op een website terecht waar een registratieformulier ingevuld moest worden. “En vervolgens wacht je tot het bedrijf contact met je opneemt. Zo eenvoudig is het!”, stond te lezen. Met er nog bij als uitsmijter: “Gisteren ontving ik per post al een pakket met mijn gloednieuwe Samsung S10.”

Bellot ontkent in de Franstalige krant La Meuse dat hij het bericht zelf de wereld heeft ingestuurd. “Ik kreeg te horen dat ik gehackt was”, aldus de minister. “Dat is trouwens niet de eerste keer. Het overkomt me elke drie à vier maanden.”

Het gaat wel degelijk om een phishingbericht dat afgelopen weekend ook op tal van andere Facebookaccounts circuleerde. Niet op ingaan dus.