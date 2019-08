Buurman die vliegenplagen veroorzaakte bij Chris Dusauchoit wordt voor rechter gedaagd: “Dit is heel goed nieuws”

Lubbeek - De veearts die twee vliegenplagen veroorzaakt heeft in de buurt waar tv-presentator Chris Dusauchoit woont, moet in december voor de correctionele rechtbank verschijnen voor de overlast die hij in Lubbeek veroorzaakt heeft. “Dit is heel goed nieuws”, zegt Dusauchoit.

De zaak voor de correctionele rechtbank draait rond veearts TS uit Lubbeek. Die kweekt kalveren, wiens mest de voorbije twee jaar massa’s vliegen aantrok die de hele buurt rond de Gempermolen overlast bezorgden. Onder meer tv-presentator Chris Dusauchoit stelde elke dag vast hoe ze zijn woning betraden via kieren en sleutelgaten en op ramen en deuren plakten. “De stank is niet te harden”, zei de presentator daar vorig jaar nog over. “En wekenlang heb ik vliegenstront van het plafond geschrobd.”

Tegen TS werden bij verschillende instanties, waaronder de politie, de milieu-inspectie en de gemeente, al tientallen klachten ingediend. Stuk voor stuk zonder resultaat, zo leek het lange tijd. Via een milieustakingsvordering kreeg Dusauchoit gelijk, maar de man ging daar dan weer tegen in beroep en de overlast bleef.

Rechtbank

Nu lijkt er toch schot in de zaak te komen: de zaak wordt in december ingeleid voor de correctionele rechtbank in Leuven, laat Dusauchoit triomfantelijk weten via Twitter. “Het feit dat het openbaar ministerie de feiten zwaar genoeg vindt, geeft mij vrolijke gevoelens”, zegt hij in een reactie aan onze redactie. “Want ik ben niet diegene die hem voor de rechtbank brengt. De feiten worden dus ook door anderen ernstig genoeg bevonden om ze niet zomaar te klasseren. Het gaat dan ook om minstens twee vliegenplagen en mestplekken. En daar staan serieuze straffen op. Ik ga me zeker burgerlijke partij stellen.”

Het zijn de milieudossiers die behandeld zullen worden. “Een dossier rond een bouwovertreding is nog in voorbereiding”, voegt Dusauchoit er aan toe. “Maar dat de staat hem vervolgt, vind ik goed nieuws. Veel mensen zeiden me dat het nooit zou lukken. Maar kijk: de wet is de wet en overtredingen hebben zo hun gevolgen. Het is ook fantastisch nieuws voor de toezichthoudende diensten die pv’s bleven schrijven en zich afvroegen wat het zou uitmaken. Heel wat, zo blijkt nu.”