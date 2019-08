Danjuma meteen geblesseerd voor eerste match met Bournemouth: “Het is bizar”

Bournemouth begon zijn nieuwe seizoen in de Premier League met een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Sheffield United. Het kon in die match niet rekenen op toptransfer Danjuma, die een week eerder voor 18 miljoen euro was overgekomen van Club Brugge.

Bournemouth-coach Eddie Howe vond het “bizar” dat de Nederlandse winger een blessure had opgelopen. “Danjuma heeft nochtans niet met ons getraind. Hij speelde vorige week enkel die laatste oefenmatch en klaagde achteraf over pijn onderaan zijn voet. Hij onderging een scan en we zijn nog steeds aan het bekijk hoe ernstig zijn blessure is. Het is bizar. Voor zijn transfer hebben we hem volledig medisch getest en geen enkele scans wees op een probleem. We weten niet hoe ernstig het is, maar hopen hem zo snel mogelijk terug te hebben.”