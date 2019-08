“Panseksuelen worden verliefd op een persoonlijkheid, niet op een geslacht”

Het huwelijk van zangeres Miley Cyrus en Liam Hemsworth is na acht maanden alweer voorbij en dat verdriet verwerkt de Amerikaanse in de armen van realityster Kaitlynn Carter. Niet dat Cyrus biseksueel is want de zangeres omschrijft zichzelf als panseksueel. “Cyrus wordt verliefd op een persoonlijkheid, een karakter en niet op iemand zijn geslacht”, klinkt het.