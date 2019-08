Moeder moet ingrijpen als priester ruw en “sadistisch” te werk gaat tijdens doop

Een Russische orthodoxe priester is voor een jaar geschorst nadat hij erg gewelddadig te werk ging tijdens de doop van een baby. De man dompelde het kleine kind erg bruut onder, waardoor het gewond raakte in de halsstreek. Toen de moeder (24) van de uk wilde ingrijpen, vloog haar sjaal naar eigen zeggen bijna in brand door een kaars toen de priester tegenstribbelde. “Het kind raakte gewond omdat de moeder té emotioneel reageerde”, verdedigde de priester zich. “Ze was niet klaar voor de doop.”

De Russische media bestempelt de ceremonie als een “oefening in sadisme” en volgens de jonge moeder is haar kind getraumatiseerd door wat er zich heeft afgespeeld in de kerk van Gatsjina. “Hij is nu bang van alles”, klinkt het. “En die priester moest eigenlijk gewoon wat water op zijn hoofd sprenkelen.”

De priester gaat naar eigen zeggen al 26 jaar op dezelfde manier te werk en zegt dat een kind in de orthodoxe leer drie keer moet worden ondergedompeld in de doopvont. “De moeder heeft weinig ervaring met de kerk”, aldus de man, die toch geschorst wordt. “Er is eigenlijk niks gebeurd. De moeder was niet klaar voor de doop en reageerde té emotioneel.”

