Baby gestikt nadat plasticfolie op wiegje valt

De Franse politie onderzoekt de dood van een vier maanden oude baby. Gestikt onder plasticfolie die op het gezichtje van de baby vloog, zo verklaarde de mama. De politie is een onderzoek gestart.

De baby was zondag in de late namiddag in Grand Quevilly, nabij Rouen in Frankrijk, door zijn mama in bed gelegd. Maar toen de vrouw om 19 uur een beetje ongerust werd omdat het meisje nog altijd sliep, ging ze een kijkje nemen. Ze vond er haar dochtertje dood in bed. Met een plasticfolie op het gezichtje.

Het plastic zou op een meubel hebben gelegen om de bovenkant de beschermen tegen het stof. Maar het was erg warm zondag en de 24-jarige mama had het raam op een kier gezet. Wellicht door de wind is de folie gaan vliegen en kwam op het gezicht van de baby terecht. Die zou zo gestikt zijn.

De buren werden gealarmeerd door het hulpgeschreeuw van de moeder en sloegen alarm. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar tevergeefs.

Er is een onderzoek geopend maar voorlopig wordt de thesis van een ongeval weerhouden. Deze week vindt wel een autopsie plaats op het lichaampje en er zijn ook een aantal andere wetenschappelijke onderzoeken gepland om de exacte doodsoorzaak te onderzoeken.