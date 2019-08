“Brandweermannen gingen gebouw binnen omdat er mogelijk nog iemand in zat”

Beringen - De omgekomen brandweermannen gingen mogelijk het gebouw nog binnen omdat er mogelijk nog iemand binnen was”, weet TV Limburg uit goede bron.

In heel Limburg wordt maandag een minuut stilte gehouden om de brandweermannen te herdenken die in Beringen om het leven kwamen. De twee brandweermannen gingen tijdens de brand in een leeg winkelpand in Beringen het gebouw binnen omdat er mogelijk nog iemand binnen was. Dat verbal TV Limburg uit bronnen die dicht bij de brandweer staan.

De twee mannen wilden dus een leven redden, maar bekochten dat met hun eigen leven. Ondertussen komen heel wat mensen bloemen neerleggen op de plaats van het onheil. Iedereen is het erover eens: het gebouw moet zo snel mogelijk plat gegooid worden.

