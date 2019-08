Dé verrassing van het weekend… Mamadou Sylla na 526 (!) dagen nog eens in de basis bij AA Gent: “Niemand zag dit aankomen”

Opvallende naam in de basiself van Jess Thorup zondagavond: Mamadou Sylla leek op weg naar de uitgang bij AA Gent, maar verscheen doodleuk aan de aftrap in Moeskroen. Bovendien lag hij met een knappe assist aan de basis van het openingsdoelpunt van Laurent Depoitre: “Ik was zelf ook enorm verrast toen ik hoorde dat ik zou starten”, reageerde de Senegalees na afloop.

AA Gent betaalde in de zomer van 2017 3,85 miljoen euro voor Sylla, maar de laatste keer dat hij het shirt van AA Gent droeg, was 13 mei 2018. Het was een cameo-optreden, want de thuiswedstrijd tegen Anderlecht (1-0-zege) zat al diep in de blessuretijd toen Yves Vanderhaeghe hem liet opdraven. Voor de laatste basisplaats moeten we flink grasduinen in de archieven: 3 maart 2018 tegen KV Oostende (2-3-nederlaag). Dat is 526 dagen geleden, of één jaar, vijf maanden en acht dagen. Sindsdien maakte hij als huurspeler een zwerftocht langs Zulte Waregem en Sint-Truiden, waar hij zich nooit kon doorzetten als titularis. Sylla ligt bij AA Gent nog twee jaar onder contract.

In afwachting van een nieuwe (voor AA Gent liefst definitieve) transfer, hervatte Sylla deze zomer de trainingen met de Buffalo’s. Hij mocht af en toe opdraven in oefenmatchen en scoorde ook, maar algemeen directeur Michel Louwagie was voor de afreis naar Cyprus formeel: het was de bedoeling om Sylla definitief te verkopen.

Zondag bleken Roman Yaremchuk -die een keelontsteking heeft- en Yuya Kubo onvoldoende hersteld van de trip naar Cyprus. Maar AA Gent heeft spitsen genoeg, dus het was een verrassing van formaat dat Mamadou Sylla ook over David (rust), Kvilitaia (terug uit blessure) en Beridze (niet in de wedstrijdselectie) sprong. “Niemand had dit zien aankomen”, glimlachte Sylla zondagavond na afloop van de verliespartij op bezoek bij Moeskroen.

Foto: BELGA

Thorup koppelde Sylla aan Laurent Depoitre, nog een Gentse spits die in Moeskroen voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verscheen: “We speelden nooit eerder samen, dus was het voor ons toch wel wat zoeken. We hebben kort voor de match nog even gepraat en wat kleine dingen afgesproken. Maar je merkt meteen dat Laurent een echte topspeler is, het is heel makkelijk om met zo iemand samen te voetballen. Ik voelde natuurlijk wel dat ik niet zoveel matchritme had maar ik heb toch alles gegeven voor het team.”

“Je moet nu eenmaal altijd klaar staan voor het team”, bleef Sylla bijzonder diplomatisch in zijn uitlatingen. Met een knappe assist voor Depoitre had hij alvast een substantieel aandeel in het puike eerste half uur dat de Buffalo’s op Le Canonnier afwerkten: “Ik mag best terugkijken op een degelijke wedstrijd, al kun je natuurlijk nooit echt tevreden zijn als prof wanneer je een match verliest, maar iedereen beseft ook wel dat het nooit evident is om hier een goed resultaat te boeken.”

Geruchtenmolen blijft draaien

Sylla heeft zich getoond, maar vraag is aan wie? Alsnog aan zijn huidige werkgever AA Gent? Of hoopt Louwagie vooral dat de prestatie van zondag kan helpen om Sylla elders te stallen? “Natuurlijk vang ik ook wel al die geruchten op omtrent mijn toekomst, maar deze avond bewijst nog maar eens dat er in profvoetbal veel mogelijk is”, zegt Sylla. “Ik blijf me gewoon inzetten voor deze club en dan zien we wel wat er volgt.”